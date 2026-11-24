Μια καταγγελία για απειλές με όπλο και κατσαβίδι οδήγησε την αστυνομία σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, με εμπλεκόμενους έναν 49χρονο και τον 19χρονο γιο του, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

Όλα ξεκίνησαν στις 16 Νοεμβρίου 2026, όταν οδηγός μοτοσικλέτας απευθύνθηκε στην αστυνομία καταγγέλλοντας ότι, έπειτα από διαπληκτισμό με επιβατικό αυτοκίνητο, δέχθηκε απειλές. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συνοδηγός τον απείλησε με πιστόλι τύπου Glock, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατούσε κατσαβίδι.

Η υπόθεση ανατέθηκε στην Ασφλάλεια Αθηνών. Από την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε ο 49χρονος ιδιοκτήτης του οχήματος.

Κατά την προανάκριση προέκυψε ότι κλειδιά του συγκεκριμένου αυτοκινήτου είχαν στην κατοχή τους μόνο ο 49χρονος και ο 19χρονος γιος του, ο οποίος είναι φαντάρος.

Σχεδόν 1,3 κιλά κάνναβης σε αυτοκίνητο και σπίτι

Οι έρευνες που ακολούθησαν έφεραν στο φως σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 922 γραμμάρια κάνναβης.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε και στην κατοικία, οι αστυνομικοί βρήκαν επιπλέον 400 γραμμάρια κάνναβης.

Συνολικά κατασχέθηκαν 1 κιλό και 322 γραμμάρια κάνναβης.

Η αστυνομική έρευνα εξετάζει πλέον τον ρόλο του πατέρα και του γιου στην υπόθεση, καθώς και τις καταγγελίες για τις απειλές κατά του οδηγού της μοτοσικλέτας.