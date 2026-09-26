Τραγωδία στην Πλάκα- Έγκυος 4 μηνών ανάμεσα στα 6 θύματα

Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο κτίριο της οδού Λυσικράτους, στην Πλάκα, που κατέρρευσε μετά τη φονική έκρηξη.

Οι πυροσβέστες και οι άνδρες της ΕΜΑΚ ανέσυραν νεκρούς και τους έξι ανθρώπους που αγνοούνταν μετά την κατάρρευση.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο ζευγάρια.

Η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της, Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, είχαν παντρευτεί πρόσφατα και βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτός τους.

Την παρουσία τους στην Ελλάδα επιβεβαίωσε συγγενικό τους πρόσωπο, το οποίο αναζητούσε πληροφορίες για την τύχη τους μετά την κατάρρευση του κτιρίου.

Οι τέσσερις άνθρωποι που διέμεναν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αλβανικής καταγωγής. Οι τρεις από αυτούς είχαν αμερικανική υπηκοότητα.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η Έρις Τσάνι με τον σύζυγό της, Φλορίν Χότζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν 4 μηνών έγκυος.

Τη ζωή τους έχασε επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Πρόκειται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, για την Αθηνά Παπαρέσκου και τον 77χρονο Έντμοντ Χινγκς, βρετανικής καταγωγής.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την ανάσυρση και των έξι θυμάτων, οι έρευνες στρέφονται πλέον στα αίτια της έκρηξης.

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής εξετάζουν τα συντρίμμια και συλλέγουν στοιχεία από το σημείο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες απομάκρυνσης των ερειπίων από το κατεστραμμένο κτίριο.