Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ- Το φαντασμαγορικό σόου – Η σκηνή 360 μοιρών και τα μέτρα ασφαλείας

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έχει ξεκινήσει.

Το sold-out υπερθέαμα θα πραγματοποιηθεί απόψε, με περισσότερους από 95.000 θεατές να αναμένεται να βρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» μίλησε ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, Συντονιστής – Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης», δίνοντας λεπτομέρειες για την προετοιμασία της μεγάλης βραδιάς, τη σκηνή και τα μέτρα ασφαλείας.

Μετά τις δύο εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο το 2025, η τραγουδίστρια επιστρέφει με μια παραγωγή σχεδιασμένη ειδικά για το ΟΑΚΑ.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00. Το pre-show ξεκινά στις 20:00, ενώ η Άννα Βίσση αναμένεται στη σκηνή στις 21:00. Η συναυλία θα διαρκέσει περίπου τρεις ώρες.

Στο κέντρο του σταδίου έχει στηθεί μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών. Τον σχεδιασμό ανέλαβε η βρετανική Stufish Entertainment Architects, με σημαντικές διεθνείς συνεργασίες στο ενεργητικό της.

Τη σκηνοθεσία και τη δημιουργική διεύθυνση υπογράφει ο Κιμ Γκάβιν. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου, το «Concert for Diana», αλλά και συνεργασίες με την Adele, τον Έλτον Τζον και τους Coldplay.

Ξεχωριστή εμφάνιση θα κάνει η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, η οποία είχε επιλεγεί από τον Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It».

Στο pre-show θα εμφανιστεί ο DJ και παραγωγός Argy, με τον οποίο η Άννα Βίσση κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το τραγούδι «Όλο πιο πάνω».

Στη μπάντα συμμετέχει πλέον και ο κιθαρίστας Σάκης Ντόβολης, παίρνοντας τη θέση του Κάρλος Πέρεζ μετά από 11 χρόνια συνεργασίας του με την τραγουδίστρια.

Μία ακόμη έκπληξη θα αποκαλυφθεί επί σκηνής. Το κοινό ψήφισε μέσω Spotify ανάμεσα στα «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά» και «Αυτή τη φορά». Το τραγούδι που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους θα γίνει γνωστό κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

Πώς θα φτάσει ο κόσμος

Με δεδομένη τη μεγάλη προσέλευση, οι διοργανωτές συστήνουν έγκαιρη άφιξη και χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Ο σταθμός «Ειρήνη» του Ηλεκτρικού βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Η Γραμμή 1 θα λειτουργήσει με παράταση έως τις 02:10. Παράλληλα, θα λειτουργούν οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ.

Για θεατές με αναπηρία που χρησιμοποιούν αμαξίδιο προβλέπεται στάθμευση εντός του ΟΑΚΑ, με την επίδειξη του ειδικού voucher της διοργάνωσης.

Τι απαγορεύεται στον χώρο

Στον χώρο δεν επιτρέπονται μεγάλες τσάντες και σακίδια άνω του μεγέθους Α4. Απαγορεύονται επίσης επαγγελματικές κάμερες, drones, αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα υλικά, πυροτεχνήματα, μεγάλες ομπρέλες και φορητά καθίσματα.

Στη λίστα των απαγορευμένων περιλαμβάνονται ακόμη γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα, laser, πανό με κοντάρια, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.