Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση 21 μεταναστών

Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Συνολικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν 21 άτομα μέσα σε οχήματα. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και οκτώ ανήλικοι.

Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Σταυρούπολη. Πρόκειται για έναν 22χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος φέρεται να μετέφερε επτά μετανάστες. Τρεις από αυτούς ήταν ανήλικοι.

Στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν έναν 19χρονο από τη Λετονία. Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, όμως ακινητοποιήθηκε στον Άγιο Βασίλειο.

Στο όχημά του βρέθηκαν έξι αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι.

Λίγο αργότερα, στην Εγνατία Οδό, κοντά στον Προφήτη, συνελήφθη ένας 24χρονος από τη Γεωργία.

Στο αυτοκίνητό του επέβαιναν οκτώ αλλοδαποί. Μεταξύ αυτών ήταν τρεις ανήλικοι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι μετανάστες προέρχονταν από το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Συρία, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Κανείς τους δεν διέθετε ταξιδιωτικά έγγραφα. Όπως ανέφεραν στις Αρχές, είχαν περάσει παράνομα στην Ελλάδα μέσω της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας χρήματα σε κυκλώματα διακινητών.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.