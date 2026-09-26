Σεπτέμβριος με χιόνια: Άσπρισαν Όλυμπος και Καϊμάκτσαλαν

Χειμωνιάτικο σκηνικό μέσα στον Σεπτέμβριο στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς οι πρώτες χιονοπτώσεις έκαναν την εμφάνισή τους στα μεγάλα υψόμετρα.

Από νωρίς το πρωί, νιφάδες χιονιού έπεσαν στον Όλυμπο, με το Οροπέδιο των Μουσών να καλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα χιονιού.

Η πτώση της θερμοκρασίας άλλαξε την εικόνα στις κορυφές του μυθικού βουνού, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο για την εποχή τοπίο.

Χιόνι έπεσε και στο όρος Βόρας, με τις πρώτες νιφάδες να κάνουν την εμφάνισή τους στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμάκτσαλαν.

Το λευκό σκηνικό ήρθε λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη του φθινοπώρου, θυμίζοντας περισσότερο χειμώνα.

Η μεταβολή του καιρού έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας, όπου οι θερμοκρασίες υποχώρησαν και οι βροχοπτώσεις στα χαμηλότερα υψόμετρα μετατράπηκαν σε χιονοπτώσεις στα ψηλότερα σημεία.