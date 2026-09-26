Ντοκουμέντο- Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ στο Ζεφύρι – Τηλεφωνικές απάτες

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν οκτώ άτομα στην Αττική, που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση με βασικό εργαλείο το τηλέφωνο.

Η ομάδα προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών τηλεφωνίας και ενέργειας, αλλά και λογιστές. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να εξαπατούσε πολίτες και να τους αποσπούσε χρήματα και κοσμήματα.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, και δύο διευθυντικά στελέχη της οργάνωσης.

Πώς έστηναν την παγίδα

Τα μέλη αναζητούσαν τυχαία ονοματεπώνυμα σε τηλεφωνικούς καταλόγους και σχετικές ιστοσελίδες.

Φωτογραφία/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Στη συνέχεια τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματα. Ανάλογα με την περίπτωση, συστήνονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή εργαζόμενοι σε εταιρείες τηλεφωνίας και ενέργειας.

Με πρόσχημα φορολογικές δηλώσεις, διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος ή τεχνικά προβλήματα, προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματα ότι υπήρχε επείγον ζήτημα.

Το επόμενο βήμα ήταν να τους ζητήσουν να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε συγκεκριμένο σημείο μέσα ή έξω από το σπίτι.

Στη συνέχεια, άλλο μέλος της ομάδας φέρεται να πήγαινε στο σημείο και να τα παραλάμβανε.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δράστες τηλεφωνούσαν ξανά. Αυτή τη φορά εμφανίζονταν ως αστυνομικοί, προκειμένου να πληροφορηθούν ακόμη και την αξία των κοσμημάτων που είχαν αφαιρεθεί.

Είχαν μέχρι και «ηχητικά εφέ»

Για να κάνουν τις ιστορίες τους πιο πειστικές, χρησιμοποιούσαν ηχογραφημένο αυτοματοποιημένο μήνυμα που προσομοίαζε σε επικοινωνία του ΔΕΔΔΗΕ.

Στις τηλεφωνικές συνομιλίες χρησιμοποιούσαν επίσης ήχους έκτακτης ανάγκης. Όταν εμφανίζονταν ως αστυνομικοί, έβαζαν ακόμη και ηχητικό εφέ που έμοιαζε με σειρήνα περιπολικού.

Η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε μέσα από χώρους που χρησιμοποιούνταν ως «τηλεφωνικά κέντρα». Οι χώροι άλλαζαν συχνά, όπως και οι τηλεφωνικές συνδέσεις, ώστε να δυσκολεύεται ο εντοπισμός τους.

Στις εγκαταστάσεις είχαν τοποθετήσει ρολά ασφαλείας και κάμερες παρακολούθησης.

Η ομάδα είχε συγκεκριμένη δομή. Δύο άτομα είχαν τον συντονισμό, ένας λειτουργούσε ως «ανιχνευτής» και πέντε είχαν αναλάβει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 10 κινητά τηλέφωνα, έντυπος τηλεφωνικός κατάλογος και αποκόμματά του, χειρόγραφες σημειώσεις και 960 ευρώ.

Οι οκτώ συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.