Ομόνοια: «Κρυμμένη» κοκαΐνη κάτω από τον λεβιέ

Στη σύλληψη ενός 33χρονου στην περιοχή της Ομόνοιας προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ο άνδρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών και πλαστογραφία. Στην υπόθεση συνελήφθη και μία 32χρονη γυναίκα, κατά τη διάρκεια έρευνας σε σπίτι.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 33χρονο να κινείται με δίκυκλη μοτοσυκλέτα και έκριναν ύποπτη την κίνησή του.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του μικροποσότητα κοκαΐνης, δύο κινητά τηλέφωνα, 1.785 ευρώ και πλήθος κλειδιών.

Ακολούθησαν έρευνες σε οχήματα και χώρους που συνδέονται με τον 33χρονο. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

485 γραμμάρια κοκαΐνης

1.584 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

102 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

969 γραμμάρια MDMA

3 φαρμακευτικά δισκία

πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη διακίνηση των ναρκωτικών

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

3 οχήματα, δύο μοτοσυκλέτες και ένα αυτοκίνητο

2 έγγραφα, η γνησιότητα των οποίων ελέγχεται

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο είχε κρυφτεί μέρος της κοκαΐνης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ποσότητα βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων του αυτοκινήτου του 33χρονου.

Κατά την έρευνα σε μία από τις οικίες εντοπίστηκε και συνελήφθη η 32χρονη, η οποία κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.