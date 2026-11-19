Το περιστατικό έγινε σε αγροτική περιοχή στο χωριό Λίμνες του Αγίου Νικολάου, Λασιθίου Κρήτης. Αρχικά τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και επίσης έγκαυμα αναπνευστικού.

Οι γιατροί διαπίστωσαν την σοβαρότητα της κατάστασης του και αφου τον διασωλήνωσαν εισήχθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα.