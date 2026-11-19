Εγκαύματα ενώ έκαιγε ελαιόκλαδα στην Κρήτη υπέστη 27χρονος . Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ
Το περιστατικό έγινε σε αγροτική περιοχή στο χωριό Λίμνες του Αγίου Νικολάου, Λασιθίου Κρήτης. Αρχικά τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και επίσης έγκαυμα αναπνευστικού.
Οι γιατροί διαπίστωσαν την σοβαρότητα της κατάστασης του και αφου τον διασωλήνωσαν εισήχθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις