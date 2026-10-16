Έφυγε ο «Καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο γνωστός «Καπετάνιος», ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες επιχειρηματίες.Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε επιχειρηματίας, εφοπλιστής και πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ποιός ήταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης

Γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και ήταν μέλος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας Βαρδινογιάννη. Γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη, ήταν ένα από τα δέκα παιδιά της οικογένειας.

Ακολουθώντας τον δρόμο της ναυτιλίας, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία και ασχολήθηκε με το εμπορικό ναυτικό.

Το προσωνύμιο «Καπετάνιος» τον συνόδευε σε όλη τη διαδρομή του. Συμμετείχε στη διοίκηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, της οποίας υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου για δύο θητείες.

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Η πιο αναγνωρίσιμη δημόσια παρουσία του συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό. Στις 17 Ιουλίου 1979, όταν η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕ, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου.

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Παρέμεινε στη θέση αυτή για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Ελλάδας, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και τρία Σούπερ Καπ.

Στη διάρκεια της προεδρίας του, η ομάδα έφτασε δύο φορές στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης, της διοργάνωσης που εξελίχθηκε στο σημερινό Champions League. Τη σεζόν 1984-1985 αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ, ενώ τη σεζόν 1995-1996 σταμάτησε απέναντι στον Άγιαξ.

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Η παρουσία του στον σύλλογο αποτελούσε σημείο αναφοράς για την ομάδα και τον κόσμο της. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το όνομά του να παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του Παναθηναϊκού και την επιχειρηματική διαδρομή της οικογένειας Βαρδινογιάννη.