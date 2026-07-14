Δολοφονία Β.Νέστορα- Στη φυλακή οι δύο κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για τη φονική εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.

Από τη φονική επίθεση έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, απόπειρα ανθρωποκτονίας, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τις πληροφορίες, στις απολογίες τους αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» και υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση «εργαλειοποιείται επικοινωνιακά».

Την ίδια ώρα, ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο πριν και μετά την επίθεση. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι παρέδωσε τα κλειδιά του χώρου σε φίλους του χωρίς να γνωρίζει για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιούνταν.

Υπενθυμίζεται ότι η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί είναι in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που διερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η οριστική εξατομίκευση των κατηγοριών για κάθε εμπλεκόμενο θα προκύψει κατά την κύρια ανάκριση.

Κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας, έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν άτομα σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους δύο κατηγορούμενους, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο του Δικαστικού Μεγάρου.