Πέλλα: Χειροπέδες για καλλιέργεια κάνναβης

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται δύο άνδρες που καλλιεργούσαν κάνναβη στην Πέλλα.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν χτες από αστυνομικούς του Τμήματος Αλμωπίας, καθώς εντοπίστηκαν να διατηρούν καλλιέργειες κάνναβης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κοντά σε χωράφι και χαράδρα βουνού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας η φυτεία περιλάμβανε 14 δενδρύλλια κάνναβης που έφταναν σε ύψος τα 180 εκατοστά, ενώ βρέθηκε στον ίδιο χώρο όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την καλλιέργεια όπως, δίκτυο σωληνώσεων άδρευσης, λιπάσματα και σκαπτικό εργαλείο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η έρευνα συνεχίστηκε στο σπίτι του ενός συλληφθέντα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 συσκευασίες με τρίμματα κάνναβης και καπνού, συνολικού βάρους 62,2 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με τρίμματα κάνναβης βάρους 20,5 γραμμαρίων και

1 συσκευασία που περιείχε 158 σπόρους κάνναβης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στο εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.