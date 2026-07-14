Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Λάτα Εύβοιας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή της Λάτας στο Αλιβέρι Εύβοιας.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 και βρισκόταν κοντά σε κατοικίες. Το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων για να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ λίγο μετά τις δύο ήχησε ξανά προειδοποιώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή του Προφήτη Ηλία να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι.

Στο σημείο ακόμη επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 80 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 24 οχήματα έχοντας περιορίσει σημαντικά το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται και εθελοντές ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.