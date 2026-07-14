Παραμένει το άσυλο στον Τζαβέντ Ασλάμ – Νέα αίτηση ακύρωσης από το Υπουργείο Μετανάστευσης

Δεκτή έκανε η επιτροπή ασύλου την προσφυγή του Τζαβέντ Ασλάμ, προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος «ΕΝΟΤΗΤΑ» κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η οποία είχε ανακαλέσει το καθεστώς διεθνούς προστασίας που του είχε χορηγηθεί με επίκληση μεταβολής συνθηκών στη χώρα καταγωγής του.

Η αρμόδια 17η Επιτροπή Προσφυγών με απόφασή της της 13/7/2026, δέχθηκε ότι συντρέχει βάσιμος και δικαιολογημένος φόβος δίωξης του προσφεύγοντος από τις Αρχές του Πακιστάν, με βάση τους ισχυρισμούς του.

Ειδικότερα δέχθηκε ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ έχει καταστεί πρόσωπο ιδιαιτέρου πολιτικού ενδιαφέροντος για τις πακιστανικές Αρχές, έτσι ώστε πιθανολογείται εύλογα ότι, σε περίπτωση επιστροφής του στο Πακιστάν, διατρέχει κίνδυνο λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων.

Απέρριψε όλους τους λόγους που κατά την Υπηρεσία Ασύλου στοιχειοθετούσαν μεταβολή των συνθηκών, με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί άσυλου το 2021, χωρίς να ασκεί επιρροή ο χαρακτηρισμός του Πακιστάν ως ασφαλής χώρα καταγωγής που ίσχυε ήδη και κατά την απονομή του καθεστώτος του πρόσφυγα στον ίδιο το 2021, καθώς οι προϋποθέσεις παύσης του καθεστώτος προστασίας θα πρέπει να προκύπτουν κατά εξατομικευμένη κρίση. Οπως δέχθηκε δε η Επιτροπή εξακολουθούν στο Πακιστάν να υπάρχουν αυθαίρετες κρατήσεις και εξαφανίσεις, για παράδειγμα λόγω κοινοποίησης διαδικτυακά άρθρων που χαρακτηρίζονται ως «αντικρατικά», όπως στην περίπτωση του Τζαβέντ Ασλάμ.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης έδωσε εντολή για να ασκηθεί κατά άμεση προτεραιότητα Αίτηση Ακυρώσεως εναντίον της απόφασης της 17ης Επιτροπής Προσφυγών, που αποτελείται αποκλειστικά από διοικητικούς δικαστές.

Όπως σημειώνει το υπουργείο, «η αίτηση ακυρώσεως ασκείται δεδομένου ότι η συγκεκριμένη απόφαση βρίθει νομικών πλημμελειών, δεν απαντά στη τεκμηριωμένη απόφαση ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου της Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αγνοεί ότι το Πακιστάν συνιστά ασφαλή χώρα, είναι αόριστη και ατεκμηρίωτη και για όσους άλλους λόγους αναπτυχθούν στην αίτηση ακυρώσεως. Το γεγονός μάλιστα ότι υπήκοοι Πακιστάν λαμβάνουν άσυλο σε ποσοστό κατωτέρω του 1%, πράγμα που περιέργως αγνοεί η συγκεκριμένη απόφαση, την καθιστά ιδιαιτέρως προβληματική».

Αντίστοιχα στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται πως «οι δευτεροβάθμιες επιτροπές εξέτασης προσφυγών αιτούντων ασύλου συγκροτούνται αποκλειστικά από δικαστές και η αρμοδιότητα του υπουργού εξαντλείται στο να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά των αποφάσεων που προφανώς είναι νομικά εσφαλμένες, όπως η συγκεκριμένη. Ο υπουργός δεσμεύεται ότι θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να ανατραπεί η προσβληθείσα απόφαση».

Την ίδια στιγμή, πηγές του Υπουργείου σημειώνουν πως η «απόφαση είναι προκλητική και αποτελεί κερκόπορτα να μπορούν πολίτες από το Πακιστάν να λαμβάνουν άσυλο με αστεία επιχειρηματολογία».