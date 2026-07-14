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Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Στη φυλακή ο 76χρονος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/07/2026 17:15
Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Στη φυλακή ο 76χρονος
PHOTO- INTIME

Τον δρόμο προς τη φυλακή πήρε ο 76χρονος άνδρας που κατηγορείται ως υπεύθυνος για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλειο τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης.

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος, που εκείνη τη μέρα νοσηλευόταν στον θάλαμο που τυλίχτηκε στις φλόγες, ισχυρίστηκε πως άναψε τσιγάρο και το άφησε στο σεντόνι του κρεβατιού, προκαλώντας τη φωτιά.

Ο 76χρονος βαρύνεται με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση καθώς και για διακεκριμένη φθορά.

Μετά από εντολή του ανακριτή, πρόκειται να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στον κατηγορούμενο.

 

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