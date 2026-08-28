Άρτα: Τρεις δικογραφίες για τηλεφωνικές απάτες

Δικογραφία για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, που έγιναν τον Οκτώβριο του 2025, σχηματίστηκε για δυο γυναίκες ημεδαπές και έναν άνδρα ημεδαπό, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε, ότι οι κατηγορούμενοι, εμπλέκονται σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, όταν ημεδαπή στην Άρτα, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που παρίστανε τον λογιστή της, και την έπεισε να προβεί στην αγορά και γνωστοποίηση σε αυτόν, κωδικών προπληρωμένων καρτών, συνολικής αξίας 1.000 ευρώ.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας.