Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Χαιρόμαστε πολύ που θα παιχτεί το Ριφιφί στον Alpha!

Πρεμιέρα απόψε στις 22:00 για το ΡΙΦΙΦΙ στον Alpha

«Χαιρόμαστε που θα παιχτεί τα Ριφιφί στον Alpha!» λέει ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ένας από τους πρωταγωνιστές του «Ριφιφί», της σειράς – φαινόμενο που κάνει απόψε πρεμιέρα στις 22:00, στον Alpha, σε α΄τηλεοπτική προβολή.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και τη Χριστιάνα Κοχλατζή τόσο για τη σειρά όσο και για το ρόλο του Μανώλη. Ο Μανώλης, τον οποίο υποδύεται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, είναι ένας πενηντάρης, παλιός φίλος και συνεταίρος του άντρα της Όλγας (Ευαγγελία Μουμούρη).

Διχασμένος ανάμεσα στη λογική και την ανάγκη, στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, αφού η μάντρα που είχε με τον σύζυγο της Όλγας, κλείνει. Συνδιοργανωτής του σχεδίου και ο άνθρωπος που κρατά τις ισορροπίες στην ομάδα. Λειτουργεί ως στρατηγικός νους, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η ομάδα του αποτελείται από άτομα που «δεν έχουν τίποτα να χάσουν».

Η συμμετοχή του πηγάζει από τη βαθιά απογοήτευση για τη θεσμική προδοσία της κοινωνίας. «Ο Μανώλης είναι ένας τύπος που βρίσκεται στα όρια της χρεωκοπίας και μπλέκεται σε αυτό το παιχνίδι… Και γι αυτό, αλλά κυρίως για λόγους αγάπης και φιλότιμου» εξηγεί ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

ΡΙΦΙΦΙ του Σωτήρη Τσαφούλια

Δεκέμβρης 1992. Εξι άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια. Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας… Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό – πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών. Μια ομάδα που οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει. Που όμως έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «Το ριφιφί του αιώνα».