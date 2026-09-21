“Ξύπνησε” το ηφαίστειο στην Σαντορίνη

Η Σαντορίνη πλημμύρισε από φως το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, όταν η καθιερωμένη αναπαράσταση της έκρηξης του ηφαιστείου χάρισε ένα μοναδικό θέαμα σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η Καλντέρα μετατράπηκε σε σκηνικό εντυπωσιακών εκρήξεων, με τις λάμψεις να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό και να δημιουργούν εικόνες που έμοιαζαν βγαλμένες από κινηματογραφική παραγωγή.

Η διοργάνωση «Ηφαίστεια», ένας θεσμός που πραγματοποιείται από το 1991, συνδέει κάθε χρόνο τη φυσική ομορφιά του νησιού με τη γεωλογική του ιστορία. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ηφαίστειο, η δύναμη του οποίου διαμόρφωσε το μοναδικό τοπίο της Σαντορίνης.

Καθώς το σκοτάδι απλωνόταν πάνω από το Αιγαίο, τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα να μοιάζει με μέρα, προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό θέαμα ορατό από διαφορετικά σημεία του νησιού.

Μια εντυπωσιακή αναπαράσταση που, για ακόμη μία χρονιά, έφερε στο προσκήνιο τη σχέση της Σαντορίνης με το ηφαίστειο και χάρισε μοναδικές εικόνες σε όσους παρακολούθησαν τη μεγάλη γιορτή.