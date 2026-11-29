Δύσκολη νύχτα λόγω της κακοκαιρίας Argos – Βοριάδες, πλημμύρες , πτώσεις δέντρων στην Αττική
Το ένα 112 διαδέχεται το άλλο με το τελευταίο να είναι στα Χανιά και στο Ρέθυμνο . Η ένταση των ανέμων σε συνδυασμό με την έντονη βροχόπτωση έχει σαρώσει τη χώρα κάνοντας δύσκολες τις μετακινήσεις των πολιτών .
Περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα ενω προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στους σηματοδότες σε δρόμους της Πρωτεύουσας.
Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων δυσκολεύοντας σε πολλές περιπτώσεις την κίνηση των αυτοκινήτων .
Σε Κηφισιά κια Νεα Σμύρνη τα δέντρα έχουν πέσει πανω σε αυτοκίνητα .
Στις 215 οι κοπές δέντρων και στις 52 οι αντλήσεις υδάτων στην Αττική.
– Ριπές ανέμου 132 χλμ./ώρα στην Πορταριά και 158 χιλιοστά βροχής στο Άγιο Όρος.
– Διακοπές κυκλοφορίας σε Γλυφάδα, Ωρωπό και Πικέρμι, προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος.
– Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από ορειβατικό καταφύγιο στην Κοζάνη και δύο πολίτες από αυτοκίνητο στην Εκάλη.
– Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο.
– Κλειστά σχολεία και αλλαγές στο ωράριο μαθημάτων τη Δευτέρα.
– Μεγάλο δέντρο καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα στην Κηφισιά, προκαλώντας ζημιές και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
– Στο «κόκκινο» η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας, σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία
– Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο, απαγορευτικό απόπλου σε πολλές ακτοπλοϊκές γραμμές.
– Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας, στα λευκά πολλά χωριά.
Κεντρικό Δελτίο 29/11/2026
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ29/11/2026 20:25
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