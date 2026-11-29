Δύσκολη η νύχτα λόγω των θυελλωδών ανέμων

Δύσκολη η νύχτα λόγω των θυελλωδών ανέμων ΙΝΤΙΜΕ

112 για τις μετακινήσεις στη Σέριφο στα Χανιά και στο Ρέθυμνο

Το ένα 112 διαδέχεται το άλλο με το τελευταίο να είναι στα Χανιά και στο Ρέθυμνο . Η ένταση των ανέμων σε συνδυασμό με την έντονη βροχόπτωση έχει σαρώσει τη χώρα κάνοντας δύσκολες τις μετακινήσεις των πολιτών .

Περιοχές έχουν μείνει χωρίς ρεύμα ενω προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στους σηματοδότες σε δρόμους της Πρωτεύουσας.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων δυσκολεύοντας σε πολλές περιπτώσεις την κίνηση των αυτοκινήτων .

Σε Κηφισιά κια Νεα Σμύρνη τα δέντρα έχουν πέσει πανω σε αυτοκίνητα .

Στις 215 οι κοπές δέντρων και στις 52 οι αντλήσεις υδάτων στην Αττική.

– Ριπές ανέμου 132 χλμ./ώρα στην Πορταριά και 158 χιλιοστά βροχής στο Άγιο Όρος.

– Διακοπές κυκλοφορίας σε Γλυφάδα, Ωρωπό και Πικέρμι, προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

– Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από ορειβατικό καταφύγιο στην Κοζάνη και δύο πολίτες από αυτοκίνητο στην Εκάλη.

– Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο.

– Κλειστά σχολεία και αλλαγές στο ωράριο μαθημάτων τη Δευτέρα.

– Μεγάλο δέντρο καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα στην Κηφισιά, προκαλώντας ζημιές και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

– Στο «κόκκινο» η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας, σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

– Θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο, απαγορευτικό απόπλου σε πολλές ακτοπλοϊκές γραμμές.

– Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας, στα λευκά πολλά χωριά.