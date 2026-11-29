Την ένταση των θυελλωδών ανέμων στην Αττική αποτυπώνει αποκλειστικό βίντεο του Alpha, στο οποίο καταγράφεται η πτώση δέντρου στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.

Οι ισχυρές ριπές ανέμου δοκιμάζουν τις αντοχές των δέντρων, προκαλώντας προβλήματα σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις πτώσεις δέντρων και στις ζημιές που καταγράφονται στην Αττική εξαιτίας της κακοκαιρίας «Άργος».

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.