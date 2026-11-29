Μαρούσι – Δέντρο έπεσε στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω των θυελλωδών ανέμων – Αποκλειστικό βίντεο του Alpha
Την ένταση των θυελλωδών ανέμων στην Αττική αποτυπώνει αποκλειστικό βίντεο του Alpha, στο οποίο καταγράφεται η πτώση δέντρου στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.
Οι ισχυρές ριπές ανέμου δοκιμάζουν τις αντοχές των δέντρων, προκαλώντας προβλήματα σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.
Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις πτώσεις δέντρων και στις ζημιές που καταγράφονται στην Αττική εξαιτίας της κακοκαιρίας «Άργος».
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.
Κεντρικό Δελτίο 29/11/2026
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ29/11/2026 20:25
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