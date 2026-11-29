Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, λόγω της κακοκαιρίας «Άργος».

Οι χιονοπτώσεις, οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν δημοτικές αρχές στην αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ενώ σε άλλους δήμους αποφασίστηκε καθυστερημένη προσέλευση.

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

Δήμος Φλώρινας: Κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Αμυνταίου: Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί.

Δήμος Εορδαίας: Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Καρύστου: Κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως βαθμίδας, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.

Δήμος Μύκης: Ανακοινώθηκε αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πού αλλάζει η ώρα προσέλευσης

Διαφορετικές αποφάσεις ελήφθησαν σε άλλες περιοχές:

Δήμος Πρεσπών: Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο.

Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας: Τα σχολεία όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:30.

Τι ισχύει στην Αττική

Παρά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στο λεκανοπέδιο, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί γενικευμένο κλείσιμο σχολείων στην Αττική.

Οι γονείς καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των δήμων τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νέες αποφάσεις.

Η λίστα ενδέχεται να επικαιροποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και τις αποφάσεις των δημοτικών αρχών.