Στη φυλακή οδηγούνται τρεις από τους 16 κατηγορούμενους στην υπόθεση της φερόμενης απάτης με τα εικονικά έξοδα διαμονής ενστόλων για υπηρεσίες εκτός έδρας. Η υπόθεση αφορά ζημιά περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση τριών προσώπων: της γυναίκας που φέρεται ως επικεφαλής της μίας ομάδας, της μητέρας της και του άνδρα που φέρεται να διηύθυνε τη δεύτερη.

Οι υπόλοιποι 13 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, δύο ομάδες φέρονται να δραστηριοποιούνταν μέσω λογιστικών γραφείων, χρησιμοποιώντας εικονικά παραστατικά για έξοδα διαμονής αστυνομικών και άλλων ενστόλων που υπηρετούσαν εκτός έδρας.

Η δράση της πρώτης ομάδας φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον το 2019, με επικεφαλής γυναίκα που αναφέρεται στη δικογραφία ως «Μαρκέλλα». Η δεύτερη ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2020, με επικεφαλής τον αποκαλούμενο «Γιώργο».

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται συνεργάτες, συγγενικά πρόσωπα και εργαζόμενοι στα δύο λογιστικά γραφεία.

Δεσμευμένα 2 εκατομμύρια ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση της φερόμενης ως επικεφαλής της πρώτης ομάδας και της μητέρας της. Μέσω του συνηγόρου τους γνωστοποίησαν ότι εκχωρούν στο Ελληνικό Δημόσιο ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για χρήματα που έχουν ήδη δεσμευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων τους από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η ίδια η λογίστρια αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.