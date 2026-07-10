Δύο συλλήψεις για την τραγωδία της Marfin μετά από 16 χρόνια

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, που στις 5 Μαΐου 2010 κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους, ανάμεσά τους και μία έγκυο γυναίκα, μετά από ρίψη βομβών μολότοφ στο κτίριο κατά τη διάρκεια των μεγάλων διαδηλώσεων για τα μνημονιακά μέτρα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην πολύνεκρη επίθεση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα πρόσωπο, σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα και αναζητείται από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση για την υπόθεση και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι.