Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 37χρονος στη Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός 37χρονου Τούρκου, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς με ερυθρά αγγελία της INTERPOL, προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου 2026 αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Καταζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές

Για τον εντοπισμό του 37χρονου προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών. Από την περαιτέρω ανάλυσή τους διαπιστώθηκε ότι αναζητούνταν από τις τουρκικές Αρχές. Σε βάρος του υπήρχε ερυθρά αγγελία της INTERPOL, καθώς διωκόταν προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο ποινής που του είχε επιβληθεί.

Η ποινή των 4 ετών και 11 μηνών

Ο 37χρονος καλείται να εκτίσει υπολειπόμενη ποινή 4 ετών και 11 μηνών. Η ποινή αφορά αδικήματα που σχετίζονται με διακίνηση ή προμήθεια ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και με παράνομη αγορά, μεταφορά ή κατοχή πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών.

Μετά τη σύλληψή του στη Θεσσαλονίκη, ο 37χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.