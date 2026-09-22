Οδηγός επιτέθηκε σε τροχονόμους: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα»

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτιλύχθηκε χθες το πρωί (21/09) στην Θηρώνος, όταν ένας οδηγός επιτέθηκε σε δύο γυναίκες αστυνομικούς της τροχαίας.

Ο άνδρας φέρεται να βγήκε εκτός εαυτού, όταν οι δύο αστυνομικοί τον σταμάτησαν επειδή κινούνταν αντίθετα σε μονόδρομο.

Συγκεκριμένα, οι δύο αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ, της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, βρίσκονταν μαζί με έναν ακόμη συνάδελφό τους όταν είδαν τον 48χρονο άνδρα να οδηγεί ανάποδα στον μονόδρομο.

Όπως προβλέπεται, οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για να του επιβάλουν το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για παράβαση του κώδικα οδικής πληροφορίας.

Η αντίδραση του οδηγού στην οδό Θηρώνος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός αντέδρασε κατά τον έλεγχο και είπε στις αστυνομικούς: «δεν θα γράψεις εσύ εμένα».

Στη συνέχεια, φέρεται να χτύπησε τη μία αστυνομικό με αγκωνιά στην κοιλιά και τη δεύτερη με κουτουλιά στο κεφάλι. Παράλληλα, επιχείρησε να αρπάξει το μπλοκάκι παραβάσεων των αστυνομικών.

Στο σημείο κλήθηκαν ενισχύσεις.

Όταν έφτασε η ομάδα της ΔΙΑΣ στην οδό Θηρώνος, συνέλαβε τον 48χρονο και τον μετέφερε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής.

Η δικογραφία για τον 48χρονο στην Καισαριανή

Σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων. Στις αναφορές για την υπόθεση καταγράφεται επίσης αδίκημα απείθειας, ενώ άλλη αναφορά κάνει λόγο για απειλή.