Δικηγόρος Άννας Βίσση: Ο Καρβέλας βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια στο πρόσωπο της Α. Βίσση
Σχετικά με το ζήτημα απαγόρευσης να τραγουδήσει η Άννα Βίσση τα τραγούδια που της έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, διευκρινίζει ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
“Δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια.” εξηγεί ο δικηγόρος σε ανακοίνωσή του.
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