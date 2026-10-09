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Δικηγόρος Άννας Βίσση: Ο Καρβέλας βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια στο πρόσωπο της Α. Βίσση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/10/2026 11:33

Σχετικά με το ζήτημα απαγόρευσης να τραγουδήσει η Άννα Βίσση τα τραγούδια που της έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, διευκρινίζει ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

“Δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια.” εξηγεί ο δικηγόρος σε ανακοίνωσή του.

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