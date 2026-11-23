Μετατίθεται για τον Φεβρουάριο η έναρξη των εμφανίσεων του Νίκου Οικονομόπουλου στο νέο νυχτερινό κέντρο όπου αναμένεται να πρωταγωνιστήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχικός σχεδιασμός για λειτουργία μέσα στη γιορτινή περίοδο δεν θα προχωρήσει, καθώς οι εργασίες στον χώρο απαιτούν περισσότερο χρόνο.

Το εγχείρημα αφορά τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα πολυτελούς χώρου διασκέδασης, με σύγχρονες εγκαταστάσεις και παροχές που φιλοδοξούν να ξεχωρίσουν ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται τζακούζι σε όλα τα καμαρίνια, ειδικά διαμορφωμένες σουίτες για τους VIP πελάτες με προσωπικό σερβιτόρο, καθώς και υπόγειο πάρκινγκ. Μάλιστα, προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας μετακίνησης των πελατών από τον χώρο στάθμευσης στις ιδιωτικές σουίτες μέσω ανελκυστήρα.

Το μέγεθος της κατασκευής και οι αυξημένες απαιτήσεις του έργου έχουν δημιουργήσει ένα σύνθετο χρονοδιάγραμμα. Οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις, αλλά και οι εκκρεμότητες που αφορούν τις άδειες και τις παροχές υπηρεσιών συγκαταλέγονται στους παράγοντες που καθυστερούν την ολοκλήρωσή του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει ενεργό ενδιαφέρον για την εξέλιξη του έργου, παρακολουθώντας προσωπικά την πρόοδο των εργασιών και ζητώντας να ενημερώνεται για κάθε στάδιο της προετοιμασίας.

Έτσι, αντί για την εορταστική περίοδο, η πρεμιέρα τοποθετείται πλέον χρονικά στον Φεβρουάριο, με στόχο το νέο νυχτερινό κέντρο να υποδεχθεί το κοινό όταν όλες οι εγκαταστάσεις και οι προβλεπόμενες υπηρεσίες θα είναι έτοιμες.