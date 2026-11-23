Μεγάλο κλαδί δέντρου έσπασε και κατέληξε πάνω σε παγκάκι στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης το πρωί.

Δεν καταγράφηκε τραυματισμός μαθητή ή εκπαιδευτικού, καθώς την ώρα που έπεσε το κλαδί τα παιδιά παρακολουθούσαν μάθημα μέσα στις αίθουσες.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους εκπαιδευτικούς, καθώς το σημείο στο οποίο έπεσε το κλαδί χρησιμοποιείται καθημερινά από νήπια του 3ου Νηπιαγωγείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματός τους.

Μεγάλο κλαδί στην αυλή του 3ου Δημοτικού Κατερίνης

Το κλαδί έπεσε με δύναμη πάνω στο παγκάκι του προαύλιου χώρου. Η απουσία παιδιών από την αυλή εκείνη την ώρα απέτρεψε τραυματισμό σε έναν χώρο όπου, σε διαφορετική ώρα της σχολικής ημέρας, βρίσκονται μαθητές.

Οι εκπαιδευτικοί αντίκρισαν το πεσμένο κλαδί σε σημείο όπου μικρά παιδιά κάθονται ή κινούνται στα διαλείμματα.

Πηγή Φωτογραφίας: FACEBOOK – Γνωσούλα Χαϊλατζίδου