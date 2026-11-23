Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 17:20.

Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, 12ο ΠΣ Αθηνών, 9ο ΠΣ Αθηνών και Π.Υ. Νέας Μάκρης.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τα αίτια της φωτιάς ή για το ενδεχόμενο τραυματισμών. Η εικόνα από το σημείο παραμένει υπό εξέλιξη.