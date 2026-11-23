Με αναφορές στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, στη σημασία της επιστημονικής γνώσης για τη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στις σύγχρονες γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, η αναγόρευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών.

Η τιμητική διάκριση απονεμήθηκε σε αναγνώριση της επιστημονικής, διπλωματικής και πολιτικής διαδρομής του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και της προσφοράς του στις διεθνείς σχέσεις, την προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της διεθνούς συνεργασίας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την παρουσία εκπροσώπων της ελληνικής και κυπριακής πολιτείας, της πολιτικής, διπλωματικής και στρατιωτικής ηγεσίας, των τοπικών Αρχών, φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, άλλων επισήμων, καθώς και πλήθους μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, χαρακτήρισε την τελετή ξεχωριστή ακαδημαϊκή και θεσμική στιγμή για το Ίδρυμα, επισημαίνοντας ότι η αναγόρευση αποτελεί αναγνώριση της επιστημονικής συγκρότησης, της διπλωματικής εμπειρίας και της δημόσιας προσφοράς του τιμώμενου. Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στους μακρόχρονους δεσμούς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την Κύπρο, οι οποίοι έχουν καλλιεργηθεί μέσα από τη φοίτηση Κυπρίων φοιτητριών και φοιτητών, τις συνεργασίες με κυπριακά πανεπιστήμια και τις κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές πρωτοβουλίες.

Εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, ανέδειξε τη σημασία της συνάντησης της επιστημονικής γνώσης με την πολιτική πράξη, επισημαίνοντας τον ρόλο των πανεπιστημίων στην κατανόηση των σύγχρονων διεθνών προκλήσεων. Ειδική μνεία έκανε στη σημασία της τελετής για τις σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου, οι οποίες, όπως επισήμανε, υπερβαίνουν τη συμβατική διάσταση των διακρατικών σχέσεων, καθώς στηρίζονται στην κοινή ιστορική πορεία, τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την κοινή ευθύνη απέναντι στο παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος σημείωσε ότι η αναγόρευση αναδεικνύει τη σημασία της αξιοπιστίας, της διεθνούς συνεργασίας, της νομιμότητας και της κοινής ευρωπαϊκής προοπτικής, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Τον Έπαινο προς τον τιμώμενο εκφώνησε ο Αντιπρύτανης Διεθνούς Προβολής και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Σπυρίδων Λίτσας, παρουσιάζοντας την επιστημονική, διπλωματική και πολιτική διαδρομή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Λίτσας υπογράμμισε ότι η αναγόρευση αποτελεί πράξη τιμής και αναγνώρισης προς μια προσωπικότητα που συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πολιτική πράξη, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων με τη διπλωματία και τη διαχείριση των σύγχρονων διεθνών προκλήσεων.

Αναφέρθηκε στις σπουδές του κ. Χριστοδουλίδη, στη διδακτορική και ερευνητική του δραστηριότητα, καθώς και στο συγγραφικό του έργο, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη του Κυπριακού, των διεθνών συσχετισμών και των σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου. Όπως επισήμανε, το επιστημονικό του έργο συνδυάζει ιστορική εμβάθυνση, θεωρητική προσέγγιση και πολιτική ανάλυση.

Παρουσιάζοντας τη μετέπειτα διπλωματική και πολιτική του πορεία, από την ένταξή του στη Διπλωματική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας έως την ανάληψη της Προεδρίας της χώρας, ανέδειξε τη διαχρονική προσήλωσή του στη διεθνή νομιμότητα και στην αναζήτηση λύσης του Κυπριακού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνάφεια της διαδρομής του τιμώμενου με την επιστημονική αποστολή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, υπογραμμίζοντας ότι η μελέτη των διεθνών σχέσεων δεν περιορίζεται στη θεωρητική ανάλυση, αλλά συνδέεται άμεσα με την κατανόηση των διεθνών εξελίξεων, την ορθολογική σκέψη και την πολιτική δράση.

Ακολούθησε η διαδικασία αναγόρευσης, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης, ανέγνωσε το Ψήφισμα της Συνέλευσης του Τμήματος για την αναγόρευση του Νίκου Χριστοδουλίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα των Διεθνών Σχέσεων.

Με την απόφαση αυτή, η Συνέλευση του Τμήματος αναγνωρίζει τη συνδυασμένη επιστημονική, διπλωματική και πολιτική διαδρομή του τιμώμενου και τη συμβολή του στην προώθηση αξιών που βρίσκονται στον πυρήνα της ακαδημαϊκής αποστολής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Στο πλαίσιο του καθιερωμένου ακαδημαϊκού τελετουργικού, πραγματοποιήθηκε η περιένδυση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με την ακαδημαϊκή τήβεννο από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Κωνσταντινίδη. Ακολούθησε η επίδοση του διπλώματος από τον Αντιπρύτανη Διεθνούς Προβολής και Εξωστρέφειας, Καθηγητή Σπυρίδωνα Λίτσα, ο οποίος επέδωσε επίσης στον τιμώμενο το Διδακτορικό Δίπλωμα. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, επέδωσε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας αναμνηστική τιμητική πλακέτα, επισφραγίζοντας την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή διάκριση.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε τη συγκίνησή του για την τιμητική διάκριση, ευχαριστώντας τις Πρυτανικές Αρχές και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών για την απόφασή τους.

Ξεχωριστή μνεία έκανε στον αείμνηστο πρώην Πρύτανη, Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην ανάπτυξη στενών σχέσεων μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Κύπρου, μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις, επιστημονικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες ανάδειξης του Κυπριακού.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέδειξε επίσης τη σημασία της συνεργασίας της πολιτικής με την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι η επιστημονική γνώση και η διπλωματική εμπειρία αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των σύνθετων διεθνών προκλήσεων.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, παρουσίασε μια ιστορική αναδρομή στις πρωτοβουλίες και στα σχέδια επίλυσής του από το 1948, επισημαίνοντας ότι οι εκάστοτε προσπάθειες διευθέτησης επηρεάζονταν καθοριστικά από τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις και τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς.

Υπογράμμισε ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 αποτέλεσε καθοριστική εξέλιξη, η οποία διαμόρφωσε νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση του Κυπριακού, καθώς οποιαδήποτε λύση οφείλει να είναι συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλύοντας τη σύγχρονη εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογράμμισε την αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας της χώρας και τον ενεργό ρόλο της στις περιφερειακές και ευρωπαϊκές εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι, μέσα από μια εξωτερική πολιτική που δεν είναι πλέον μονοθεματική, η Κύπρος έχει αναδειχθεί σε αξιόπιστο εταίρο και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού του κυπριακού κράτους, στην ενίσχυση του Κράτους Δικαίου, στην κοινωνική πολιτική και στη σημασία μιας ισχυρής οικονομίας. Επισήμανε, μεταξύ άλλων, την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα «Α», τη μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 50% και τις θετικές εξελίξεις στην απασχόληση.

Ολοκληρώνοντας, επανέλαβε ότι κορυφαίος στόχος παραμένει η απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, με μια λύση που θα διασφαλίζει την κυριαρχία και την ελευθερία ολόκληρης της επικράτειας της, χωρίς στρατό κατοχής, εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα.