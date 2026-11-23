Συγκλονίζει η εξομολόγηση της μητέρας της Χρυσούλας, που παρασύρθηκε από όχημα στο Καματερό.

Η 36χρονη γυναίκα νοσηλεύεται για δέκατη μέρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ερυθρού Σταυρού».

Η Βαρβάρα Πιρπιλίδου «έσπασε τη σιωπή της», «ανοίγοντας» για πρώτη φορά «την καρδιά της» στην εκπομπή «SuperΚΑΤΕΡΙΝΑ», μετά το ατύχημα της κόρης της.

«Έντεκα χρόνια έκανε αυτήν τη διαδρομή. Σταμάταγε σε εκείνο το σημείο να πάρει καφέ προτού μπει στην Αττική Οδό να πάει στην εργασία της. Το παιδί μου το έχει σακατέψει, βρίσκεται δέκα μέρες διασωληνωμένο στην εντατική, σε κρίσιμη κατάσταση. Είμαστε εδώ και ο γιος μου και ο σύζυγός της και κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη των γιατρών να μας δώσουν μια ελπίδα για τη Χρυσούλα», ανέφερε για το τραγικό γεγονός.

«Οι γιατροί μας λένε ‘κουράγιο, οπλιστείτε, βήμα βήμα, έχουμε πολύ μεγάλο Γολγοθά μπροστά μας’. Να περάσει το κρίσιμο, να δούμε, γιατί υπάρχουν κάποιες βλάβες στο κεφάλι της και πρέπει οι αγγειοχειρούργοι με τους νευροχειρούργους να δουν αν θα έχει επικοινωνία η Χρυσούλα. Μετά να έρθουν οι ορθοπεδικοί και όλοι οι άλλοι χειρούργοι γιατί το έχει σακατέψει όλο της το κορμί. Τι του ‘κανε του παιδιού μου; Γιατί έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα; Στη δουλειά του πήγαινε», πρόσθεσε για την κατάσταση της υγείας της κόρης της.