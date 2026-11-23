Με χαρτόνια, κολλητικές ταινίες και αυτοσχέδιες παρεμβάσεις επιχειρούν να καλύψουν τα σπασμένα τζάμια στο Λύκειο Μαντουδίου, μια εικόνα που προκαλεί ανησυχία, καθώς καθημερινά στις αίθουσες βρίσκονται μαθητές και εκπαιδευτικοί.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Μαντούδι Εύβοιας

Οι φωτογραφίες που έστειλαν πολίτες αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί, με τα σπασμένα τζάμια να έχουν καλυφθεί πρόχειρα, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζεται ουσιαστική προστασία από το κρύο και τις καιρικές συνθήκες.

Καθώς ο χειμώνας βρίσκεται προ των πυλών, οι ανησυχίες εντείνονται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται τα μαθήματα, αλλά και για την ασφάλεια των παιδιών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - Μαντούδι Εύβοιας

Το ερώτημα που τίθεται είναι τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, εάν έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση των σπασμένων τζαμιών και, κυρίως, πότε θα προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών.