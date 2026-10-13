Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 48ωρο

Δύο ημέρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιμένουν αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία επηρεάζει την Ελλάδα σήμερα και αύριο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Σήμερα, ισχυρές βροχές αναμένονται από τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα.

Από το μεσημέρι, στο επίκεντρο μπαίνει η Χαλκιδική. Το απόγευμα τη σκυτάλη παίρνουν οι Σποράδες, η Μαγνησία και η Εύβοια, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένεται να έχουν ένταση και διάρκεια.

Προς το βράδυ, καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Αργότερα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα και στη δυτική Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Την Τετάρτη, οι ισχυρές βροχές θα συνεχιστούν στις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα και στη δυτική Κρήτη έως αργά τη νύχτα.

Άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Η επιδείνωση δεν περιορίζεται στις βροχοπτώσεις. Από το βράδυ της Τετάρτης, ισχυροί βορειοανατολικοί άνεμοι θα πλήξουν αρχικά το βόρειο και σταδιακά το κεντρικό Αιγαίο, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ. Τα φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Σε επιφυλακή οι αρχές – Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Η Πολιτική Προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ζητώντας αυξημένη ετοιμότητα. Σε επιφυλακή βρίσκονται και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ενώ ενεργοποιείται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών.

Οι πολίτες καλούνται να ασφαλίσουν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές, να ελέγξουν τις υδρορροές και να αποφεύγουν τη διέλευση από ρέματα και χειμάρρους, ακόμη και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της βροχής.

Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, συνιστάται η αποφυγή υπαίθριων εργασιών και δραστηριοτήτων κοντά στη θάλασσα. Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, ασφαλέστερη επιλογή είναι η παραμονή σε κλειστό κτίριο ή αυτοκίνητο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στους κεραυνούς. Όσοι βρίσκονται στο σπίτι πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με ηλεκτρικές συσκευές και υδραυλικές σωληνώσεις. Οι οδηγοί καλούνται να μην περνούν από πλημμυρισμένους δρόμους και να σταματούν σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα, όταν οι συνθήκες γίνουν επικίνδυνες.

Οι αρχές συνιστούν την πιστή τήρηση των οδηγιών της Τροχαίας και των αρμόδιων φορέων, καθώς η ένταση των φαινομένων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.