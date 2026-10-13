(Βίντεο) Συγκλονιστική διάσωση μετανάστη στην Ιεράπετρα

Συνολικά 299 αλλοδαποί περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης, συνολικά 299 αλλοδαποί περισυνελέγησαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της πόλης.

Η πρώτη επιχείρηση αφορούσε τον εντοπισμό τριών λέμβων, περίπου 38 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν εναέριο μέσο της Frontex και δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ το Λιμενικό προχώρησε στην περισυλλογή 181 αλλοδαπών.

Ακολούθησε δεύτερο περιστατικό, περίπου 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από δύο παραπλέοντα πλοία και περισυνελέγησαν συνολικά 118 αλλοδαποί.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο συντονισμός των επιχειρήσεων έγινε από το ΕΚΣΕΔ, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.