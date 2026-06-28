Κόλαση φωτιάς σε διώροφο- Έπεσε από μπαλκόνι στα χέρια περαστικού

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα, σε διώροφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα ,28 Ιουνίου 2026 , λίγο μετά τις 16:00. Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 24 πυροσβέστες και 7 οχήματα. και 1 ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο της μονοκατοικίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καταβάλουν προσπάθειες για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στο ισόγειο του κτηρίου αλλα και στα παρακείμενα κτίρια.

Παρελήφθησαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ δύο πολίτες. Μια γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα και ένας άνδρας 80 ετών με τραύμα στο πόδι.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής έχει μεταβεί στην πυρκαγιά για την διερεύνηση των αιτίων της.

Στην περιοχή, βρίσκεται η Κατερίνα Αθανασιάδη, και μάς μεταφέρει το ρεπορτάζ.