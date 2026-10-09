Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Alpha

Διευρύνεται η ερευνα, μπαίνουν στο κάδρο τέσσερα ακόμα σοβαρά αδικήματα .

Συγκεκριμένα , σύμφωνα με πληροφορίες,ήδη διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία πολυσέλιδη διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με την οποία δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών,συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θυρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολωνακίου κοντά στο ιατρείο τους.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι κατά πληροφορίες η Αρχή συναινεί εκ των προτέρων ρητά στο άνοιγμα της θυρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή.

Έχουν σταλεί έγγραφα και στο Κτηματολόγιο για να εντοπιστεί ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων, όσο και σε ασφαλιστικές εταιρείες για να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομα τους.

Τυχόν ευρήματα και από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης.Κατά πληροφορίες θα ερευνηθούν επιπλέον τα αδικήματα της κακουργηματικης απάτης,της αντιποίηση τους ιατρικού επαγγέλματος,της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.