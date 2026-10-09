Θάνατος Μαζωνάκη: Κατέθεσε η κόρη των γιατρών

Πάνω από μία ώρα κατέθετε η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 19χρονη ρωτήθηκε για όσα έγιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Κατά τις ίδιες πηγές φέρεται να επιβεβαιώνει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Πρόσθεσε ότι δεν είδε τον τραγουδιστή.

Κατά τις ίδιες πηγές φέρεται να επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία την υπέβαλε η μητέρα της. Ερωτηθείσα φέρεται να υποστήριξε ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.

Η νεαρή κλήθηκε σε κατάθεση μετά από αίτημα του πατέρα της.