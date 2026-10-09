Alpha Αποκλειστικό – Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε γίνει πλασμαφαίρεση στην κόρη του γιατρού
Ο Τέλλος Αγαπηνός, δικηγόρος του προφυλακισμένου γιατρού μιλά στην Super Κατερίνα για την κατάθεση της 19χρονης κόρης.
Όπως ισχυρίζεται ο δικηγόρος, είχε γίνει πλασμαφαίρεση στην κόρη του γιατρού και της είχε χορηγηθεί μέθη.
Η κόρη θεωρείται μάρτυρας – κλειδί για την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με όσα λέει ο δικηγόρος, θα επιβεβαιώσει το γεγονός ότι ο γιατρός, δεν έχει καμία σύνδεση με το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη συτο ιατρείο της Καρνεάδου.
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