Alpha Αποκλειστικό – Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε γίνει πλασμαφαίρεση στην κόρη του γιατρού

Ο Τέλλος Αγαπηνός, δικηγόρος του προφυλακισμένου γιατρού μιλά στην Super Κατερίνα για την κατάθεση της 19χρονης κόρης.

Όπως ισχυρίζεται ο δικηγόρος, είχε γίνει πλασμαφαίρεση στην κόρη του γιατρού και της είχε χορηγηθεί μέθη.

Η κόρη θεωρείται μάρτυρας – κλειδί για την υπόθεση, καθώς σύμφωνα με όσα λέει ο δικηγόρος, θα επιβεβαιώσει το γεγονός ότι ο γιατρός, δεν έχει καμία σύνδεση με το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη συτο ιατρείο της Καρνεάδου.