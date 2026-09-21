Δ.Α.Ο.Ε.: 23 διαρρήξεις από εγκληματική οργάνωση

Τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν στην Αττική για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που έκανε διαρρήξεις σε σπίτια, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη πέντε μέλη της. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έγινε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2026. Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 23 διαρρήξεις, κλοπές και απόπειρες κλοπής, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 179.000 ευρώ.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η ομάδα είχε δράση τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025. Τα μέλη της πραγματοποιούσαν βραδινές κατοπτεύσεις σε πολυκατοικίες και σπίτια στην Αττική και επέλεγαν τους στόχους τους, αφού πρώτα έλεγχαν αν οι ένοικοι απουσίαζαν. Στη συνέχεια έμπαιναν στα διαμερίσματα κυρίως βραδινές ώρες. Χρησιμοποιούσαν κλειδιά, παραβίαζαν κλειδαριές ή έμπαιναν από φωταγωγούς και μπαλκονόπορτες. Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχε άτομο έξω από την πολυκατοικία που επιτηρούσε τον χώρο.

Η δράση τους εντεινόταν σε αργίες και περιόδους διακοπών, όταν ήταν πιθανότερο να απουσιάζουν οι ένοικοι. Από τα σπίτια αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και αντικείμενα αξίας. Για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούσαν και «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM.

23 διαρρήξεις και πάνω από 179.000 ευρώ

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 23 περιπτώσεις σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτι. Στις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοσμήματα, χρυσαφικά, ρολόγια, επώνυμες τσάντες, γυαλιά ηλίου, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, αρώματα, φωτογραφικές μηχανές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, tablets, παιχνιδοκονσόλες, ηλεκτρονικά παιχνίδια, διαρρηκτικά εργαλεία και κλειδιά. Βρέθηκαν ακόμη 1.300 ευρώ, καθώς και αντικείμενα των οποίων η προέλευση ερευνάται.

Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η οικονομική έρευνα έδειξε επίσης ότι είχαν αποστείλει περίπου 76.000 ευρώ σε λογαριασμούς στο εξωτερικό μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων.

Από τους πέντε που ταυτοποιήθηκαν, δύο είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα και τρεις βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης.