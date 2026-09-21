LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα - Πρεμιέρα

Super Κατερίνα - Πρεμιέρα

10:00
ALPHA NEWS

Αστυνομικός άνοιξε το δρόμο για να περάσει η νύφη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/09/2026 11:51
Αστυνομικός άνοιξε το δρόμο για να περάσει η νύφη
AP Photo Rebecca Blackwell

Αστυνομικός άνοιξε το δρόμο για να φτάσει εγκαίρως η νύφη στην εκκλησία.  Το βίντεο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολύ γρήγορα έγινε viral.

Το περιστατικό συνέβη πριν από 2 εβδομάδες. Ο αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία στην εθνική οδό Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας είδε να πλησιάζει μια διαφορετική πομπή. 20 περίπου οχήματα συνόδευαν τη νύφη στην εκκλησία.
Ο αστυνομικός τους σταμάτησε και με χαμόγελο τους ενημέρωσε ότι θα τους περάσει απ’ όλα τα φανάρια για να μην περιμένει ο γαμπρός στα σκαλιά της εκκλησίας!

Πηγή βίντεο: Patrisnews

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης