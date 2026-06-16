Εξαρθρώθηκε σπείρα ληστειών και διαρρήξεων με δράση σε τέσσερις περιοχές της χώρας

Αστυνομική έρευνα οδήγησε στην αποκάλυψη της δράσης εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διέπραττε ληστείες και κλοπές σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Πέλλας, της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση κατηγορούνται τρεις υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 31, 32 και 33 ετών. Ο 31χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τις 27 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2026 τα μέλη της ομάδας φέρονται να πραγματοποίησαν δύο ένοπλες ληστείες σε καταστήματα στη Χαλκιδική και την Πέλλα, αποσπώντας συνολικά 5.600 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, αποδίδονται στην ίδια ομάδα δέκα διαρρήξεις και μία απόπειρα κλοπής σε κατοικίες στη Χαλκιδική, με λεία περίπου 5.000 ευρώ, κοσμήματα και διάφορα πολύτιμα αντικείμενα. Επιπλέον, οι αρχές διερευνούν την εμπλοκή τους σε κλοπή από σπίτι στη Λάρισα, από όπου αφαιρέθηκαν 26.000 ευρώ, καθώς και σε διάρρηξη κατοικίας στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία κλάπηκαν κλειδιά αυτοκινήτου και στη συνέχεια το ίδιο το όχημα.

Ο 31χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί το κλεμμένο αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη. Το όχημα κατασχέθηκε και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του.

Η προανάκριση συνεχίζεται, καθώς οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη ομάδα να εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και παραπέμφθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί.