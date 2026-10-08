Blue Carrier 2: Προσδέθηκε στα ναυπηγεία Ελευσίνας
Έφτασε και προσδέθηκε σταν ναυπηγεία της Ελευσίνας το πλοίο Blue Carrier 2 στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στις 25 Σεπτεμρβίου κοντά στην Μύκονο.
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Το πλοίο πήρε φωτιά νωρίς το πρωί τς 25ης Σεπτεμβρίου ενώ επέβαιναν 29 άτομα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι επιβαίνοντες και να περιοριστεί η πυρκαγιά.
Στη συνέχεια ξεκίνησαν διαδικασίες ρυμούλκησης του πλοίου για να φτάσει σήμερα τελικά στα ναυπηγεία Ελευσίνας.
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