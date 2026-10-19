Μπέτυ Βαλάση: Σήμερα η κηδεία της αγαπημένης ηθοποιού

Σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν την Μπέτυ Βαλάση.

Η πολιτική κηδεία της ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μπέτυ Βαλάση άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Με μια μακρά καλλιτεχνική πορεία και σημαντικές ερμηνείες, αγαπήθηκε από το κοινό και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Λωξάντρα».

Η πρώτη θεατρική εμφάνιση και η πορεία στον κινηματογράφο

Η πρώτη θεατρική εμφάνιση της Μπέτυς Βαλάση έγινε το 1961, στο θέατρο Καλουτά. Εκεί βρέθηκε δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη, έχοντας προηγουμένως μαθητεύσει κοντά σε σπουδαίους δασκάλους.

Στη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους. Συνεργάστηκε με καταξιωμένους σκηνοθέτες και ξεχώρισε για την παρουσία της σε διαφορετικά είδη καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Η «Λωξάντρα» που την έκανε ευρύτερα γνωστή

Σημαντικός σταθμός στην πορεία της ήταν η τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Λωξάντρα», στην οποία πρωταγωνίστησε το 1980. Η σειρά έμεινε στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, καθώς ήταν η τελευταία ασπρόμαυρη τηλεοπτική παραγωγή της.

Ο ρόλος αυτός συνέβαλε καθοριστικά στην αναγνωρισιμότητά της και έκανε την ερμηνεία της γνωστή σε ένα ευρύ κοινό.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της

Τα τελευταία χρόνια, η ηθοποιός αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Το τελευταίο διάστημα φιλοξενούνταν στο ίδρυμα «Σπίτι του Αγωνιστή».

Σήμερα, όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν μέσα από την προσωπική και την καλλιτεχνική της διαδρομή συγκεντρώνονται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να την αποχαιρετήσουν. Η Μπέτυ Βαλάση αφήνει πίσω της μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη, με ερμηνείες που σημάδεψαν το ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση.