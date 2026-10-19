Συνελήφθη 25χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε περίφραξη παιδικής χαράς

Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου στο Μενίδι, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που ευτυχώς δεν κατέληξε σε τραγωδία, καθώς το όχημά του κατέληξε μέσα σε παιδική χαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 06:40 το πρωί. Ο νεαρός κινούνταν με το αυτοκίνητό του επί της οδού Ρώμα, με κατεύθυνση από τη Φυλή προς το Ολυμπιακό Χωριό. Υπό συνθήκες που ερευνώνται, έχασε εντελώς τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να ισοπεδώσει την εξωτερική περίφραξη και να εισβάλει στον χώρο της παιδικής χαράς.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις. Ο 25χρονος όχι μόνο αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αστυνομικών, αλλά άρχισε να τους βρίζει και να τους απειλεί, ενώ στάθηκε αδύνατο να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης λόγω της σθεναρής άρνησής του.

Ο οδηγός συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και σε βάρος του σχηματίστηκε βαριά δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, της απείθειας, της απειλής, της εξύβρισης, καθώς και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.