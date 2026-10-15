Μπέτυ Βαλάση: Πέθανε η «Λωξάντρα»

Ο έρωτας με τον Τίτο Βανδή και η διαδρομή της

Η Μπέτυ Βαλάση, η ηθοποιός που συνδέθηκε με τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά της ΕΡΤ «Λωξάντρα», πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στην καλλιτεχνική της πορεία και στη συμμετοχή της στους αγώνες για τη δημοκρατία.

Η Βαλάση είχε παρουσία στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, ενώ η ερμηνεία της ως «Λωξάντρα» το 1980 την έφερε σε επαφή με ένα ευρύ τηλεοπτικό κοινό. Τα τελευταία χρόνια διέμενε στο «Σπίτι του Αγωνιστή».

Από τη Θεσσαλονίκη στο θέατρο

Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Μετά τον χωρισμό των γονέων της, ο πατέρας της εγκαταστάθηκε στην Κατερίνη, όπου δημιούργησε μονάδα παραγωγής καπνού, συνεχίζοντας οικογενειακή δραστηριότητα με καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Η μητέρα της μετακόμισε στην Αθήνα.

Στα παιδικά της χρόνια ταξίδευε με το τρένο ανάμεσα στην Αθήνα και την Κατερίνη, ώστε να διατηρεί επαφή και με τους δύο γονείς της.

Σπούδασε και μαθήτευσε δίπλα στην Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη, τον Αιμίλιο Χουρμούζιο και τον Σωκράτη Καραντινό. Το 1961 εμφανίστηκε στο θέατρο Καλουτά, όπου συνεργάστηκε με τον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη. Στη σατιρική τριλογία «Οδύσσεια» του Μανώλη Σκουλούδη υποδύθηκε την Παλλάδα Αθηνά.

Ακολούθησαν συνεργασίες και συμμετοχές σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, που διαμόρφωσαν τη μακρόχρονη σκηνική της πορεία.

Η «Λωξάντρα» της ΕΡΤ και ο κινηματογράφος

Το 1980 η Μπέτυ Βαλάση ανέλαβε τον κεντρικό ρόλο στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου της Μαρίας Ιορδανίδου «Λωξάντρα». Η σειρά προβλήθηκε από την ΕΡΤ και παρουσίασε την ατμόσφαιρα της Κωνσταντινούπολης και την καθημερινότητα μιας οικογένειας άλλης εποχής.

Η ερμηνεία της στον ρόλο της κεντρικής ηρωίδας καθόρισε τη δημόσια εικόνα της και συνέδεσε το όνομά της με τον χαρακτήρα που αγαπήθηκε από τους τηλεθεατές.

Παράλληλα, εργάστηκε και στον ελληνικό κινηματογράφο. Από το 1960 έως το 2004 συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ταινίες μεγάλου μήκους.

Ο γιος της και η γνωριμία με τον Τίτο Βανδή

Η Μπέτυ Βαλάση είχε έναν γιο, τον Νικόλα Χάρι Μινισσάλι, ο οποίος σπούδασε σκηνοθεσία στο εξωτερικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν εκείνος επιθυμούσε να συνεχίσει τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ηθοποιός αναζήτησε μέσω κοινού γνωστού τη βοήθεια του Τίτου Βανδή.

Ο Τίτος Βανδής εργαζόταν τότε στις ΗΠΑ. Η επικοινωνία τους άρχισε με αλληλογραφία και η πρώτη συνάντησή τους έγινε το 1982. Η Βαλάση τον θαύμαζε ήδη από την περίοδο που φοιτούσε στη δραματική σχολή και είχε χαρακτηρίσει τη γνωριμία τους ως «ακαριαίο έρωτα».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1984 και έζησε μαζί σχεδόν 20 χρόνια, έως τον θάνατο του ηθοποιού το 2003. Η απώλειά του τη σημάδεψε βαθιά. Σε συνέντευξή της είχε πει: «Όταν έφυγε ο Τίτος, έχασα τον κόσμο μου».

Η φιλία με τη Μελίνα Μερκούρη

Η πρώτη εικόνα που κράτησε η Μπέτυ Βαλάση από τη Μελίνα Μερκούρη ανάγεται στα μαθητικά της χρόνια. Όπως είχε αφηγηθεί το 2014, ήταν μαθήτρια στο 5ο Γυμνάσιο Εξαρχείων όταν, περνώντας από την οδό Καλλιδρομίου μαζί με φίλες της, βρέθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Στέλλα».

Εκεί είδε τη Μελίνα Μερκούρη, την παρακολουθούσε με θαυμασμό και η ηθοποιός τής έκλεισε το μάτι. Οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν αργότερα ως επαγγελματίες του θεάτρου και δημιούργησαν στενή φιλική και καλλιτεχνική σχέση.

Το 2014 η Βαλάση συμμετείχε στο αφιέρωμα που έγινε στο Ηρώδειο, 20 χρόνια μετά τον θάνατο της Μελίνας Μερκούρη.

Η δράση για τη δημοκρατία και το τελευταίο αντίο

Πέρα από την καλλιτεχνική της διαδρομή, η Μπέτυ Βαλάση είχε συνδικαλιστική δράση και συμμετείχε σε αγώνες για τη δημοκρατία.

Στα τελευταία χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο «Σπίτι του Αγωνιστή», δομή φροντίδας για τους ανθρώπους που διαμένουν εκεί.

Η Μπέτυ Βαλάση αφήνει πίσω της μια μακρά διαδρομή στην ελληνική υποκριτική, με την τηλεοπτική «Λωξάντρα» να παραμένει η ερμηνεία με την οποία ταυτίστηκε περισσότερο.