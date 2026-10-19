Καιρός: Ηλιοφάνεια και νέα άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα

Με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και νέα άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει σήμερα, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν κατά τόπους τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, ωστόσο, η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε αρκετές περιοχές, με ομίχλες κατά τόπους.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο σε όλη τη χώρα, με τις υψηλότερες τιμές να φτάνουν τους 24 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Στη Δυτική Μακεδονία, το θερμόμετρο θα δείξει από 0 έως 17-18 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 21-22 βαθμούς, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 23.

Στην Ήπειρο αναμένονται 6 έως 21-23 βαθμοί και στη Θεσσαλία 5 έως 22-24 βαθμοί. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 22-23 βαθμούς, με τοπικές τιμές έως 24.

Στα Επτάνησα, το θερμόμετρο θα δείξει από 9 έως 21-23 βαθμούς. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21-22 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στην Κρήτη θα φτάσει τους 21-23 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 4 μποφόρ.

Καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη.

Στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ τις νυχτερινές και πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ. Στο κέντρο της πόλης, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.