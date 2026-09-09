Αύριο το ύστατο χαίρε στους Δημήτρη Πέτρου και Ιωάννη Μπλέσια

Στην τελευταία τους κατοικία οδηγούνται αύριο, οι δύο αδικοχαμένοι αξιωματικοί που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία της Τανάγρας.

Το πρωί στις 10:00 τελείται στον Πύργο Ηλείας η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ενώ το απόγευμα στις 16:30 στον Κατσικά Ιωαννίνων οικογένεια και φίλοι αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.

Συγγενείς, συνάδελφοι και η τοπική κοινωνία ετοιμάζονται για το ύστατο χαίρε στους δύο πιλότους που έπεσαν στο καθήκον.

Με τιμές Πολιτείας το αντίο στον Ιωάννη Μπλέσια

Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα ψαλεί στις 10:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλείας. Το «παρών» θα δώσουν εκπρόσωποι της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην τελετή θα παρευρεθεί και ο Νίκος Δένδιας, ως ένδειξη τιμής στη μνήμη του και στην προσφορά του στην πατρίδα.

Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου.

Για τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου

Στις 16:30 θα γίνει στα Ιωάννινα, η εξόδιος ακολουθία του 37χρονου αεροπόρου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30. Έτσι, πολύς κόσμος θα έχει τον χρόνο να ανάψει ένα κερί και να τον αποχαιρετήσει.

Η Ήπειρος αποχαιρετά έναν νέο άνθρωπο που έφυγε πρόωρα, υπηρετώντας την Πολεμική Αεροπορία. Το πένθος είναι αβάσταχτο για την οικογένεια και τους συναδέλφους του. Συγκλονισμένες παραμένουν και οι τοπικές κοινωνίες στα Πράμαντα Ιωαννίνων και στο Πολυστάφυλο Πρέβεζας, τόπους καταγωγής και σύνδεσης της οικογένειας. Αύριο γράφεται η τελευταία πράξη του δράματος.