Εκπαίδευση: 6.683 νέοι αναπληρωτές στα σχολεία

Σε 6.683 νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού προχωρά το Υπουργείο Παιδείας για το διδακτικό έτος 2026-2027, ενισχύοντας σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

Από το σύνολο των προσλήψεων, 5.880 αφορούν εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ 778 αφορούν μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ. Παράλληλα, προσλαμβάνονται 25 εκπαιδευτικοί στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Πάνω από 4.000 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς περισσότεροι από 4.000 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ τοποθετούνται σε δομές και υπηρεσίες που στηρίζουν μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται 2.459 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και 1.579 στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλαμβάνονται 766 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή, 971 στη Γενική Εκπαίδευση και 90 εκπαιδευτικοί στα Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

778 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ – Πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία

Ακόμη 778 προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου ΕΕΠ και ΕΒΠ προσλαμβάνονται σε δομές υποστήριξης μαθητών. Από αυτούς, 356 τοποθετούνται σε ΣΜΕΑΕ, 321 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη, 68 στα ΚΕΔΑΣΥ και 33 στα ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ.

Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία προσλαμβάνονται επιπλέον 25 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές.

Οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026.