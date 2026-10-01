Παραιτήθηκε ο Νίκος Αλεξανδρής απο την υπεράσπιση της Ιατρού

Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, τονίζει ο Νίκος Αλεξανδρής αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο.

Με τιμή,

Δικηγορικό Γραφείο Νικολάου Γ. Αλεξανδρή

Δεν είχε εγκρίνει τις δημόσιες εμφανίσεις

Την υπεράσπιση της γιατρού αναλαμβάνει πλέον ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής, όπως γνωστοποιείται με νέο δελτίο Τύπου, στο οποίο η κατηγορούμενη ιατρός διευκρινίζει τη θέση της σχετικά με όσα είχαν προηγηθεί και τις δημόσιες τοποθετήσεις του προηγούμενου συνηγόρου της.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε είχε εγκρίνει τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου δικηγόρου της, ενώ επισημαίνεται ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτές.

Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.-

Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.

Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση.-

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ