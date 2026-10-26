Άρτα: Ανήλικη μέθυσε και κατέληξε στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στην Άρτα μετά τη μεταφορά ανήλικης στο νοσοκομείο, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Η υπόθεση οδήγησε σε τρεις συλλήψεις, με τις αρχές να εξετάζουν τις ευθύνες, τόσο για την πώληση του ποτού, όσο και για την εποπτεία της κοπέλας.

Όλα αποκαλύφθηκαν μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Ο πατέρας της ανήλικης τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, καθώς παρουσίασε αδιαθεσία μετά την κατανάλωση αλκοόλ.

Από την έρευνα της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι το απόγευμα του Σαββάτου υπάλληλος σούπερ μάρκετ είχε πουλήσει αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο φίλο της. Οι δύο νέοι το κατανάλωσαν μαζί, με συνέπεια η κοπέλα να περιέλθει σε κατάσταση μέθης.

Στο στόχαστρο υπάλληλος και γονείς

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον υπάλληλο για παράβαση της νομοθεσίας που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Στη συνέχεια, χειροπέδες πέρασαν και στους γονείς της κοπέλας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.