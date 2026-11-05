16χρονος συνελήφθη για πάνω από 40 διαρρήξεις σε αυτοκίνητα

Περισσότερες από 40 υποθέσεις διαρρήξεων σε σταθμευμένα οχήματα και σχολικούς χώρους στο Ηράκλειο αποδίδει η Αστυνομία σε δύο νεαρούς.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνέλαβε έναν 16χρονο, υπήκοο Βουλγαρίας, ενώ έχει ταυτοποιήσει έναν 19χρονο αλβανικής καταγωγής, κάτοχο ελληνικής ταυτότητας, ο οποίος αναζητείται.

Η έρευνα αφορά επαναλαμβανόμενα περιστατικά που είχαν καταγραφεί στην πόλη. Οι δύο νεαροί φέρονται να επέλεγαν αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, καθώς και κυλικεία σε σχολικά συγκροτήματα.

Οι διαρρήξεις στο Ηράκλειο και οι ζημιές σε οχήματα

Από τη δράση αυτή προκλήθηκαν απώλειες προσωπικών αντικειμένων, αλλά και φθορές στα οχήματα που αποτέλεσαν στόχο. Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών επιβάρυνε τους ιδιοκτήτες, ενώ τα διαδοχικά περιστατικά είχαν προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Αρχικά, οι καταγγελίες εξετάζονταν ως ξεχωριστά συμβάντα. Η αύξησή τους, όμως, οδήγησε τις αστυνομικές Αρχές στην εκτίμηση ότι υπήρχε κοινός τρόπος δράσης πίσω από τις επιθέσεις.

Κάμερες ασφαλείας οδήγησαν στην ταυτοποίηση

Καθοριστική για την εξιχνίαση των υποθέσεων ήταν η εξέταση καταγραφών από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι διαρρήξεις. Οι αστυνομικοί ανέλυσαν το οπτικό υλικό, χαρτογράφησαν τις κινήσεις των δραστών και κατέληξαν στην ταυτοποίηση του 16χρονου και του 19χρονου.

Φθορές σε Νηπιαγωγείο δυτικά του Ηρακλείου

Παράλληλα, σήμερα καταγράφηκε νέο περιστατικό φθορών σε Νηπιαγωγείο σε περιοχή δυτικά του Ηρακλείου. Στον χώρο διαπιστώθηκαν ζημιές και σπασμένα τζάμια.

Μέχρι τώρα δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν το συγκεκριμένο περιστατικό με τους δύο νεαρούς. Οι αστυνομικές έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, προκειμένου να προσδιοριστεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας που τους αποδίδεται.

Πηγή Φωτογραφίας: Cretalive